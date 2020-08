PSG : la belle mobilisation des joueurs pour un jeune fan atteint d'un cancer

Un PSG groupé et solidaire a répondu en équipe au message de Loick

C'est la belle histoire d'avant la finale de Ligue des Champions, une histoire comme Twitter peut en proposer parfois. Une chaîne de solidarité qui se termine par des messages et des promesses de la part des joueurs du PSG.

"Mon rêve est de rencontrer toute l'équipe du PSG"

C'est en fait l'histoire du jeune Loick, petit Parisien atteint d'un cancer et fan du PSG. Cette semaine, trop fier de la qualification de son club en finale de la Ligue des Champions, le jeune supporter a fait un vœu sur Twitter. Filmé depuis sa chambre de l'hôpital Trousseau à Paris, il fait le souhait de rencontrer toute l'équipe du PSG.

"Bonjour, je m'appelle Loick, je suis hospitalisé à l'hôpital Trousseau pour un cancer et mon rêve serait de rencontrer toute l'équipe du PSG", explique le garçon timide devant la caméra. "Je suis un grand fan du PSG, je suis content qu'on soit en finale, j'espère qu'on va gagner. J'espère à bientôt."

Depuis qu'elle a été postée par une amie de la famille sur les réseaux sociaux, dans la nuit de mercredi à jeudi, la vidéo a fait plus d'un million de vues, 18.000 likes et 13.000 retweets. Impressionnant ! De quoi atteindre, en tout cas, les premiers concernés : les joueurs du PSG eux-même !

"Loick, on espère te voir bientôt" répondent Neymar et Mbappé

Pari réussi en effet pour le jeune Loick puisque ce jeudi après-midi, nuls autres que Neymar et Kylian Mbappé lui ont répondu sur Twitter. "Merci de nous soutenir pour la finale", lui dit le jeune prodige du PSG bras dessus bras dessous avec son coéquipier brésilien. "On te soutient beaucoup, j'espère que tu tiens le coup, on espère te voir voir bientôt", conclut l'attaquant.

Mais d'autres joueurs du Paris Saint Germain ont aussi pris le temps de répondre au petit garçon depuis Lisbonne. Presnel Kimpembé par exemple, qui retweet même la vidéo, promettant "Loick on va faire le max ensemble avec toi et dans tous les cas on te ramène un souvenir de Lisbonne ! Force mon grand".

D'autres joueurs comme Eric Maxim Choupo-Moting ont aussi envoyé de la force à Loick.