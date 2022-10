PSG : la fondation en aide aux réfugiés au Bengladesh

Des jeunes filles et jeunes garçons du camp de réfugiés de Cox's Bazar, au Bangladesh, profitent des équipements du PSG et Klabu.

Aider les plus démunis à améliorer leur quotidien l’espace d’une journée grâce à la pratique sportive, c’est l’objectif de la start-up Klabu – club en néerlandais -, qui est associé avec la fondation du PSG depuis désormais un an. Un partenariat qui s’est matérialisé cet été, au Bengladesh.

En l’espace de quelques mois, plus de 800 000 Rohingyas, groupe ethnique de région musulmane vivant essentiellement dans le Myanmar, à l’ouest de la Birmanie. Les réfugiés ont afflué dans une région touristique du Bengladesh, où l’on trouve la plage la plus longue du monde. Au total, près d’un millions de personnes y ont trouvé refuge, ce qui fait de Cox’s Bazar le plus grand camp de réfugiés au monde.

Camionnette et club house pour permettre de faire du sport

"Au départ, les autorités ne voulaient pas entendre parler de notre projet", concède Jan van Hövell, fondateur de Klabu, à France Bleu Paris. "Sans le PSG et Friendship (ONG très influente au Bengladesh, ndlr), cela n’aurait pas été possible. Je suis très content, c’est un rêve de travailler avec le Paris Saint-Germain, cela fait un an qu’on collabore sur ce projet." Le PSG est d'ailleurs le premier club de sport du monde à ouvrir une telle infrastructure.

Un projet soutenu et approuvé par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). Chaque jour, ce sont entre 100 et 200 réfugiés, des jeunes garçons et jeunes filles, qui peuvent pratiquer du sport dans le camp. Grâce à un infrastructure mobile, un "sport truck" aux couleurs du PSG, qui permet aux enfants de jouer au football, au volley-ball, au badminton, au cricket, au footvolley (appelé localement Sepak Takraw), ainsi qu'à d'autres sports populaires de la région. Il déambule dans le camp de réfugiés, mais aussi dans les régions adjacentes, en dehors de Cox’s Bazar.

Et depuis juillet dernier, un club house est sorti de terre dans le camp 19. Au total, plus d’un millier d’enfants viennent sur la colline pour pratiquer une activité physique chaque semaine. Des équipements (maillots, chaussures, ballons) sont prêtés le temps de la vacation. Au total, 600 maillot sont prêtés, 300 dans le club house, et 300 dans le "sport truck." La fondation du Paris Saint-Germain compte développer ses initiatives sur d’autres territoires.