PSG : "La meilleure équipe possible sera alignée lundi en Coupe de France" annonce Christophe Galtier

Les 35.000 supporters attendus au Stade Bollaert lundi soir vont en avoir pour leur argent. Si on en croit la déclaration de Christophe Galtier lors de son point presse d'avant match, l'entraîneur parisien va mettre sa meilleure équipe face à Pays de Cassel (R1) à l'occasion de son 16e de finale de Coupe de France. Malgré les cinq divisions d'écart, le technicien du PSG va mettre des garçons comme Neymar ou encore Mbappé sur le terrain : "La meilleure équipe possible sera alignée lundi, je veux retrouver des automatismes, de l’intensité, il n’y a aucune raison, et ce serait même stupide, de faire un certain turnover. ON AURA UNE ÉQUIPE TRÈS TRÈS COMPÉTITIVE, proche de celle alignée en championnat."

Cette décision de Christophe Galtier est surprenante quand on se rappelle qu'en 32e de finale de Coupe de France face à Châteauroux (3-1), le technicien a titularisé des jeunes mais cette fois-ci "Faire jouer les jeunes face à Pays de Cassel ? Il y a la possibilité des cinq changements, on verra l’évolution du score. Je ne peux pas avoir dit il y a quelques jours que l’on a besoin de travailler ensemble pour mettre une équipe composée en majorité avec des jeunes joueurs."

Pays de Cassel (R1) - PSG, coup d'envoi prévu à 20h45, le lundi 23 janvier. Juste avant cette rencontre aura lieu le tirage au sort des 8es de finale qui se jouera début mars.

