PSG : le club annonce le retour de la musique de Phil Collins pour l'entrée des joueurs au Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain rétropédale ! Le samedi 11 septembre, le club avait remplacé la chanson Who Said I Would de Phil Collins, lancée d'habitude à l'entrée des joueurs, par une musique de DJ Snake : dimanche prochain, c'est bien le morceau du chanteur britannique qui résonnera au Parc des Princes. Un retournement de situation annoncé ce vendredi 17 septembre par le PSG sur son compte Twitter, "devant l'émotion suscitée par le changement de musique d'entrée des joueurs."

En parallèle, précise le club, "les échanges se poursuivent avec de nombreux artistes" pour renforcer l'identité musicale du PSG.

DJ Snake avait lui-même réagi contre la décision du PSG

Sur les réseaux sociaux, une partie des supporters s'était très vite dressée, depuis samedi dernier, contre ce changement musical, alors que Who Said I Would était diffusée depuis près de 30 ans. Une pétition a même été lancée, signée par plus de 3000 personnes.

Lundi dernier, c'était le musicien français DJ Snake lui-même qui se mobilisait sur Twitter et Instagram : "J'ai fourni un son pour la présentation de Messi. J'ai découvert qu'on en a fait une musique d'intro pour l'entrée des joueurs alors que cela ne s'y prête pas". Il précisait également ne pas vouloir nuire au club, "mais je ne peux pas accepter cette situation en tant que supporter : vous savez l'amour que j'ai pour nos couleurs."