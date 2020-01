Edinson Cavani veut partir et le PSG ne semble plus prêt à le retenir. Le directeur sportif du club s'est longuement exprimé, ce dimanche, à ce sujet, après la victoire parisienne en Coupe de France, du côté de Lorient.

PSG : la porte de sortie de Cavani s'ouvre un peu plus, avoue Leonardo

Cavani entouré de Paredes et Draxler sur le banc du PSG

Paris, France

Paris a décroché son ticket, ce dimanche, pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en battant Lorient 1 but à 0. Si la prestation moyenne des Rouge et Bleu ne restera pas dans l'histoire, la fin de soirée marquera peut-être le début de la fin de l'aventure d'Edinson Cavani au PSG. Pour Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, la réalité est limpide. "Cavani a demandé à partir", a expliqué le Brésilien.

La porte s'ouvre pour un départ cet hiver

Ce n'est pas vraiment nouveau, mais ce qui change, côté Rouge et Bleu, c'est le discours sur l'éventuel départ du meilleur buteur de l'histoire du club avant le 31 janvier prochain. Inenvisageable il y a encore quelques semaines, Paris, par l'intermédiaire de Leonardo, se dit maintenant "à l'écoute" des propositions de transfert pour cet hiver.a

Retenir El Matador contre son gré ne serait peut-être pas une bonne idée pour la santé du vestiaire. "Il a envie de partir et nous, on doit faire au mieux, parce que c'est important pour le groupe aussi, on ne peut pas influencer le groupe par rapport à ça, mais ce ne sera pas le cas parce qu'on a toujours parlé avec beaucoup de tranquillité", raconte le patron parisien.

Un départ sans adieux au Parc des Princes ?

Les négociations avec l'Atlético de Madrid, premier courtisan de l'Uruguayen, ne donnent rien. Le PSG a déjà refusé une offre, mais ne ferme pas la porte à d'autres discussions. "On parle d'une histoire qui dure depuis six ans et demi, ce n'est pas une histoire d'une semaine. Il doit y avoir beaucoup de respect", précise Leonardo.

Problème, en cas de départ d'Edinson Cavani d'ici la fin du mois, El Matador pourrait filer sans dire au-revoir à son public. En effet, les Rouge et Bleu ne doivent pas jouer à domicile avant le début du mois de février. Triste fin d'histoire pour un joueur adulé par le Parc des Princes et auteur de 198 buts, pour le moment, sous le maillot parisien.