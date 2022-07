PSG : la tournée au Japon, succès sportif et marketing

Ils n'ont pas fait le voyage pour rien. de Tokyo à Osaka, le Paris Saint-Germain a fait le plein de confiance sur et en dehors des terrains. Reçus comme des rockstars dans des stades plein à craquer, les Parisiens ont conclu leur tournée en beauté par un troisième succès en autant de rencontre, ce lundi, contre le Gamba Osaka, sur un score fleuve (6-2).

Les stars au rendez-vous, des révélations et des confirmations

D'un point de vue sportif, les stars étaient particulièrement épiées, comme Neymar, dont l'avenir au club est encore incertain. Le Brésilien, affûté, en jambes, a réalisé une tournée plus qu'honorable, avec des passes bien senties et un doublé face à Osaka pour conclure son road trip au pays du soleil levant. Le septuple Ballon d'Or Leo Messi s'est montré aussi en forme, avec un but inscrit lors de la première rencontre face à Kawasaki Frontale (2-0) et un autre face à Osaka.

Kylian Mbappé, fidèle à lui-même, a régalé l'assistance, avec une but magnifique inscrit lors du deuxième match amicale face au Urawa Red Diamonds (3-0). Sur le banc lors deux derniers matches, il également fait trembler les filets sur penalty face à Osaka. Mais la confirmation de cette tournée est un autre attaquant : Arnaud Kalimuendo. De retour de prêt du RC Lens, le "titi" a inscrit deux réalisations durant cette tournée et a surtout qu'il avait l'étoffe pour intégrer la rotation cette saison. Reste à voir si le PSG le sacrifiera sur le marché des transferts, l'avant-centre jouissant d'une très belle côte. Pablo Sarabia, auteur de deux buts, a lui aussi marqué des points.

Enfin, une révélation, le jeune Warren Zaïre-Emery. A seulement 16 ans, le joueur qui vient de signer son premier contrat professionnel avec le club de la capitale a bénéficié de nombreuses minutes de jeu, qu'il a su tirer à profit.

Des stades pleins, une tournée marketing réussie

En dehors de terrains, le Paris Saint-Germain a également réussi son opération séduction. C'est bien simple, le PSG a attiré les foules à chacun de ses déplacements. Que ce soit pour les matches ou même les entraînements ouverts au public. Lors de la dernière session, plus de 20 000 fans japonais se sont massés dans le stade d'Osaka pour voir les stars parisiennes s'échauffer.

Au final, cette tournée aura généré, selon nos confrères de L'Equipe, plus de 10 millions d'euros de revenus, en attendant peut-être à moyen terme de nouveaux partenariats avec des marques nippones. Le Paris Saint-Germain, de retour cette semaine au Camp des Loges, repartira ensuite à Tel-Aviv en Israël pour disputer le Trophée des champions, le 31 juillet, contre le FC Nantes, premier match officiel de cette saison 2022-2023. Une rencontre sans Kylian Mbappé, suspendu.