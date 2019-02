PSG - Lassana Diarra résilie son contrat avec le club de la capitale et annonce sa retraite

La résiliation entre Lassana Diarra et le PSG est enfin actée. Le milieu de terrain de 33 ans a trouvé un accord pour quitter le club de la capitale. Le joueur a ensuite annoncé sa retraite.

Paris, France

L'aventure de Lassana Diarra avec le PSG va se terminer tout aussi discrètement qu'elle a commencé. Le milieu de terrain de 33 ans, arrivé à la fin du mercato d'hiver 2018, a trouvé un accord avec le club parisien pour résilier son contrat.

Le Paris Saint-Germain et Lassana Diarra ont trouvé un accord pour résilier le contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2019. pic.twitter.com/h8LRJ0a1Vk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 21, 2019

Comme l'a dévoilé le journal le parisien, le joueur n'a plus fréquenté le centre ooredoo depuis plusieurs semaines. Touché par des problèmes au genou et souvent indisponible, le milieu de terrain ne rentrait plus dans les plans de Thomas Tuchel.

Le pari Lassana Diarra est clairement un échec pour le PSG. Le natif de Paris n'a joué que 4 matchs cette saison et 12 si l'on compte les rencontres de la saison dernière.

Juste après l'annonce du PSG ce jeudi, Lassana Diarra en a profité pour annoncer sa retraite. Il va désormais se concentrer sur ses activités dont une boisson énergétique qu'il a lancé il y a quelques mois.