PSG : le Parc des Princes et le centre d'entraînement tagués dans la nuit de dimanche à lundi

Dans la nuit de dimanche à lundi, le Parc des Princes et le centre d'entraînement du PSG ont été tagués. Des inscriptions insultantes contre les joueurs et les dirigeants ont fleuri sur les murs du stade parisien et Centre Ooredoo basé à Saint-Germain-en-Laye.

La plongée dans des eaux troubles continue pour le PSG. Cinq jours après son élimination en Ligue des champions et après le match face à Bordeaux qui s'est déroulé ce dimanche sous les sifflets et la grogne des supporters.

France Bleu Paris a constaté que cette nuit des tags ont été inscrits sur les murs du Parc des Princes. On peut y lire des insultes contre les dirigeants parisiens mais aussi des "Paris, c'est nous". Un peu plus tôt dans la matinée, le journal l'Equipe a révélé des inscriptions contre les joueurs et la direction du club, un peu partout le long des murs et bâches qui entourent le camp des loges, à Saint-Germain-en-Laye.

De son côté, le journal le parisien explique que le siège du club à Boulogne-Billancourt a lui aussi été tagué.