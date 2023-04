PSG : le chambrage de Kimpembe après la victoire face à Lens

Certains voient un chambrage bon enfant et d'autres s'offusquent d'un PSG qui se moque de son adversaire. Lors de la fin de la rencontre face à Lens, alors qu'il est blessé Presnel Kimpembe a pris le micro du speaker du Parc des Princes pour chanter avec les supporters du Paris-Saint-Germain "on les a chicotés", un chant que les Lensois chantent habituellement.

"Je ne comprends pas trop"

Cette chanson est habituellement fredonné par les lensois après chaque victoire à Bollaert, mais le chambrage de Presnel Kmpembe n'a pas été apprécié par le nordiste Jonathan Gradit qui en zone mixte a expliqué "Pour le coup, je ne comprends pas trop, explique Jonathan Gradit en zone mixte. En plus ils n'étaient que cinq sur le terrain, ça aurait été encore plus beau s'ils avaient été 20 ou s'il y avait toute l'équipe mais là ils étaient cinq donc c'était un peu particulier. Après c'est de bonne guerre. Nous, on ne reste que Lens, on sent qu'on était craints et qu'ils étaient libérés d'avoir gagné."