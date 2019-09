PSG : le club a dépensé près d'un milliard d'euros pour constituer son effectif

Malgré un mercato "plutôt" calme, le PSG est la deuxième équipe d'Europe à avoir le plus dépensé pour former son effectif actuel. Le club de la capitale a aligné 913 millions d'euros selon l'Observatoire du football CIES. C'est moins que Manchester City mais plus que le Real Madrid.

Paris, France

Le porte-feuille du PSG reste bien le plus important de France et l'un des mieux garnis d'Europe. Selon l'Observatoire du football CIES, le club de la capitale a investi 913 millions d'euros pour composer son effectif actuel. À ce petit jeu du carnet de chèque, seul Manchester City, en Angleterre, fait mieux, avec un peu plus d'un milliard d'euros de dépenses. La troisième marche du podium est occupée par le Real Madrid.

Le PSG intouchable en France

Avec des indemnités de transferts calculées à 348 millions d'euros, Monaco est le deuxième club français a avoir le plus dépensé pour former son équipe. Une somme 2,6 fois inférieure à celle déboursée par le Paris Saint-Germain. Si l'on regarde tout en bas, chez les budgets les plus petits de Ligue 1, Paris a un groupe 114 fois plus cher que celui de Nîmes (huit millions d'euros).

Des dépenses beaucoup plus importantes les années précédentes

Sur les 913 millions d'euros alignés par le PSG pour créer cette équipe, plus de 400 millions d'euros ont été utilisés pour acheter Neymar et Kylian Mbappé. Avec des dépenses beaucoup plus modérées cet été (Gueye, Diallo, Sarabia) et l'arrivée de joueurs libres (Herrera, Bulka) ou en prêt (Icardi), Paris s'est renforcé sans casser sa tirelire.