PSG : le club condamne "avec la plus grande fermeté" les incidents survenus avant le match Nice - Cologne

La mort de la Reine Elisabeth II passe les incidents intervenus à Nice, jeudi soir, loin en arrière plan. Mais pour autant ce qu'il s'est passé à l'Allianz Riviera est encore une énorme pierre dans la chaussure du football français.

32 personnes ont été blessées et quatre hospitalisées, dont un supporter parisien, après que plusieurs centaines de fans cagoulés aux couleurs du club de Cologne ont quitté leur tribune pour aller en découdre avec les supporters niçois. Dans ces échauffourées, plusieurs anciens supporters du PSG les "Supras Auteuil", dissous en 2010, " étaient présents. Parmi eux, l'un a été hospitalisé en "urgence absolue" après une chute de plus de 5 mètres entre deux niveaux des tribunes.

"Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences commises à l'occasion de la rencontre entre l'OGC Nice et le FC Cologne", a indiqué le club de la capitale dans un communiqué. Le PSG explique que le "groupe Supras Auteuil a été dissous par un décret du 29 avril 2010", que ses membres ne sont "pas reconnus comme supporters du Paris Saint-Germain et qu'ils sont interdits d'accès au Parc des Princes". "Le Club rappelle qu'il reconnaît uniquement les organisations de supporters signataires de la convention des droits et devoirs du supporter, avec lesquelles il échange toute l'année pour garantir des conditions de sécurité optimales dans son enceinte et à l'occasion des déplacements de l'équipe première", a poursuivi le PSG qui _"étudie les suites à donner aux atteintes portées à sa réputation par les agissements de ces derniers"_.

Les Supras Auteuil ont été dissous en 2010 avec la mise en application du plan "Leproux", politique de sécurisation du Parc des Princes instaurée après le décès en mars de la même année d'un homme à l'issue d'affrontements entre supporters en dehors du stade.

