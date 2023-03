PSG : le club de football parisien est candidat au rachat du Stade de France

Le PSG est candidat pour le rachat du Stade de France, a appris France Bleu Paris vendredi 10 mars, confirmant une information de L'Équipe. Le prix est estimé à plus de 600 millions d'euros. Le Stade de France, situé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), doit faire l'objet prochainement d'un appel d'offres. Vendredi à la mi-journée, le dossier n'avait pas encore été déposé par le club.

Le Paris Saint-Germain rappelle néanmoins que le choix numéro un reste le Parc des Princes , malgré le refus de la mairie de Paris. Le Stade de France est un "plan B", déclare le PSG. Le stade dyonisien arrive en deuxième position, avant l'hippodrome de Saint-Cloud en troisième place. En quatrième position, le club envisage aussi la construction d'un stade proche de Poissy, près du centre d'entraînement du PSG.

Le PSG souhaite avancer

Selon les informations de France Bleu Paris, le PSG souhaite désormais "avoir toutes les cartes en main" pour pouvoir "avancer". Il lance une étude de marché avec la société Legends pour les différentes éventualités de rachats. Une consultation est déjà lancée auprès des hospitalités et des VIP du club. La consultation auprès du public et des abonnés doit être lancée prochainement, confirme le club.

La capacité du Parc des Princes est actuellement de 47.000 places. Le PSG est d'accord pour financer les travaux pour l'agrandir et augmenter sa capacité à 58.000 places, à condition de devenir propriétaire de l'enceinte. Selon nos informations, le PSG et la mairie de Paris ne sont plus en contact depuis janvier 2023, et le refus de la Ville de Paris de vendre le Parc au club parisien.