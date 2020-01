PSG : le club dévoile un quatrième maillot pour la saison 2019/2020

Paris, France

À la veille du match de NBA entre les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets, prévu ce vendredi à Paris, le PSG dévoile son quatrième maillot pour la saison 2019/2020. Une tunique toute noire conçue avec Jordan Brand. "Avec ce quatrième épisode de la collaboration, Jordan et le Paris Saint-Germain poursuivent leur conquête des terrains de football et de basket, et de rue." Pour faire le promotion de ce nouveau maillot, les stars parisiennes ont posé aux côtés de certains joueurs des Hornets, dont le Français, Nicolas Batum.

Les Parisiens le porteront pour la première fois lors de la réception de Montpellier, le 1er février prochain.