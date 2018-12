PSG - Le club hausse le ton et pousse Adrien Rabiot vers la sortie

Ce lundi, le dossier Adrien Rabiot a prit une tournure plus radicale au PSG. En fin de contrat en juin 2019, le joueur a annoncé au club qu'il ne voulait pas prolonger. Le club a décidé, selon plusieurs médias, de sanctionner le milieu de terrain en l'excluant jusqu'à nouvel ordre.

Paris, France

Il fallait bien qu'un jour le dossier fasse grand bruit dans la presse. Après des mois et des mois de négociations infructueuses pour la prolongation de son contrat qui se termine en juin 2019, on dirait bien que l'aventure au PSG d'Adrien Rabiot va tourner court. Très discret dans les médias, le directeur sportif Antero Henrique a décidé de se confier sur ce dossier qui traîne depuis trop longtemps à yahoo!sport "Le joueur m’a informé qu’il ne signerait pas de contrat et qu’il souhaitait quitter le club en étant libre à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat.".

Dans cette entretien, le responsable parisien a ensuite expliqué "Pour le joueur, cela aura d’ailleurs une conséquence très claire : il restera sur le banc pour une durée indéterminée. Je dois ajouter que cette situation est irrespectueuse à la fois pour le club et pour les fans. Surtout venant d’un joueur qui a évolué sous nos couleurs depuis le centre de formation jusqu’à l’équipe première. Un joueur qui a toujours reçu le soutien total du club…".

Adrien Rabiot est donc exclu du groupe PSG comme l'explique le journal le parisien jusqu'à nouvel ordre. Le club met la pression sur un joueur qui a une prolongation sur la table. Si il ne la signe pas, le PSG espère vendre le joueur dès le mois de janvier 2019. Une opération qui permettrait au club de toucher un peu d'argent sur le transfert d'un joueur qu'il a formé et qui a joué 226 matchs avec le club de la capitale. Âgé de 23 ans et au vu des événements l'avenir d'Adrien Rabiot ne semble plus s'inscrire au PSG.