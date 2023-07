Le PSG officialise le départ de Christophe Galtier

Voilà, c'est officiellement fini entre Christophe Galtier et le PSG. Dans un communiqué, le club annonce avoir mis fin au contrat du technicien français. Malgré un titre de champion de France et le trophée des champions, Christophe Galtier n'aura tenu qu'un an dans la lessiveuse parisienne.

"Au terme de l'exercice 2022-2023, le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme àson contrat d'entraîneur de l'équipe première", a annoncé le club rouge et noir, en tenant à souligner "son professionnalisme et son engagement".

L'ancien technicien de Saint-Étienne, Lille et Nice part de la capitale après seulement une saison, le titre en Ligue 1 n'ayant pas suffi à masquer les échecs en Coupe de France et en Ligue des champions. L'annonce de son successeur est attendue dans la journée de mercredi. Le club parisien va officialiser l'arrivée de l'Espagnol Luis Enrique, qui deviendra ainsi le 8e technicien du PSG sous l'ère qatarie.