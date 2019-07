PSG - Le club parisien déplore l'absence de Neymar et promet de "prendre les mesures appropriées qui en découlent"

Cela se tend sérieusement entre le PSG et sa star brésilienne Neymar, absent de l’entraînement ce lundi. Dans un communiqué, le club parisien dit "constater que le joueur Neymar Jr ne s'était pas présenté à l'horaire et au lieu convenus, et ce sans en avoir été autorisé au préalable par le Club".

Paris, France

Le torchon brûle entre Neymar et le PSG. Dans un communiqué, le club parisien déplore l'absence de son joueur brésilien à la reprise de l'entrainement ce lundi et promet de "prendre les mesures appropriées qui en découlent".

"Le Paris Saint-Germain a constaté que le joueur Neymar Jr ne s'était pas présenté à l'horaire et au lieu convenus, et ce sans en avoir été autorisé au préalable par le Club"

Le père du joueur affirme, lui, que le Paris SG était "au courant" du fait que son fils ne se présenterait pas à l'entraînement lundi mais seulement le 15 juillet. "Le motif (de l'absence) est connu et prévu depuis un an, dans le cadre des activités de l'Institut Neymar. Nous ne pouvions pas les reporter et il se représentera le 15 juillet. C'est aussi simple ça, pas de polémique. Le PSG est au courant et participe aux activités de l'institut", a déclaré Neymar Senior au site de la chaîne Fox Sports.