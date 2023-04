PSG : le club sonde ses supporters sur ses "quatre options de stade"

A deux jours de la date-limite pour le dépôt des offres pour l'acquisition du Stade de France (jeudi 27 avril à midi), c'est un mail qui fait réagir les fans du PSG. Le club, qui va se porter candidat pour l'achat du Stade de France, a décidé de sonder ses abonnés sur plusieurs éventualités de stade pour l'avenir du club. Dans cette missive intitulée "notre avenir, ensemble", le club de la capitale évoque l'éventualité de rester au Parc des Princes, de déménager au Stade de France, ou encore de construire un stade à 5 ou 20 km de Paris.

ⓘ Publicité

Cette prise de position du PSG intervient dans un contexte de tension entre le club de la capitale et la mairie de Paris au sujet du Parc des Princes. La mairie ne souhaite plus vendre le stade parisien au PSG qui, lui, veut absolument devenir propriétaire de sa future enceinte.

Le Parc des Princes reste la priorité n°1 des dirigeants du PSG qui souhaiteraient engager des travaux d'agrandissement et de rénovation de l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud, estimés à 500 millions d'euros, afin d'en porter la capacité de 47.000 à 58.000 places. Travaux, seulement si le club devient propriétaire du stade, ce que ne souhaite plus la maire de Paris.

à vous de répondre

"Rénovation complète" du Stade de France

Dans ce sondage, le PSG fait une présentation plus importante sur le Stade de France. Un stade dionysien qui ne fait absolument pas l'unanimité auprès des supporters. Le club présente donc plus précisément son idée s'il devient propriétaire du SDF: "une rénovation complète pour proposer un stade répondant aux plus hauts standards internationaux, où les fans seront proches du terrain, avec une toiture retravaillée sur les zones de sièges arrière pour conserver la chaude atmosphère du public tout en se protégeant des conditions météorologiques."

Si le PSG l’emporte au niveau de l'appel d'offre, le Stade de France (d’une capacité de 80 000 places) serait réaménagé pour accueillir 70 000 spectateurs. Le coup d'achat du Stade de France avoisine les 600 millions d'euros et les travaux pourraient atteindre le milliard d'euros.

le questionnaire, la suite

Outre l'achat du Stade de France ou l'agrandissement du Parc des Princes, le PSG envisage aussi la construction d'un nouveau stade "iconique et multifonction" à "l'ouest de Paris", soit à 5 km de Paris (Hippodrome de Saint-Cloud), soit plus loin à 20 km dans l'Ouest de Paris, vers Poissy, où se trouve le prochain centre d'entrainement du PSG.

À lire aussi PSG : le club de football parisien est candidat au rachat du Stade de France