Coronavirus : le PSG suspend tous les entraînements, les joueurs confinés chez eux

Après l'annonce de la mise sur pause de la Ligue 1, le club de la capitale prend aussi des mesures pour protéger ses joueurs face au coronavirus. Les entraînements sont suspendus et les footballeurs doivent rester chez eux.

Le PSG prend des mesures fortes pour protéger ses joueurs face à la menace du coronavirus. Le club a décidé de suspendre les entraînements et a demandé, ce vendredi, à Neymar, Mbappé et leurs coéquipiers de rester chez eux. Une décision valable jusqu'au dimanche 22 mars. À ce moment-là, un nouveau point sur la situation sera fait par le staff Rouge et Bleu.

Chômage technique pour les footballeurs parisiens

Les Parisiens ne vont donc plus s'entraîner durant au moins 10 jours, mais pas vraiment de risque de les voir à court de forme sur une pelouse. La Ligue de football professionnel a suspendu, ce vendredi, tous les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 jusqu'à nouvel ordre. La Fédération Française de Football a pris la même décision pour toutes les compétitions amateurs.