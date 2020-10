PSG : Le Collectif ultras Paris a un nouveau président

Nicolas Boffredo est le nouvel homme fort du Collectif Ultras Paris. Ce trentenaire connu en tribune Auteuil sous le surnom de "Bobo" remplace Romain Mabille qui a démissionné la semaine dernière après 4 ans à la tête du bouillonnant collectif, qui compte 3.000 membres.

Le monsieur tifos du CUP

Nicolas Boffredo est bien connu du virage Auteuil. Ancien Supras, il fait parti de la K-Soce Team. Respecté, apprécié et rassembleur selon plusieurs personnes contactées, "Bobo" est depuis des années "le monsieur tifos" du CUP (les fresques et animations déployées avant et pendant les rencontres). Le nouveau président du CUP aura la rude tache de maintenir l'unité des groupes qui composent le collectif. "Charge à lui de poursuivre ce travail et de consolider l'unité entre tous les groupes qui composent le CUP" a indiqué le collectif dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux.

Dans ce communiqué, le Collectif ultras Paris remercie son ancien président et indique que Romain Mabille est toujours le bienvenu "La porte de notre association et de notre virage sera toujours ouverte à Romain dans le rôle qu’il souhaitera occuper. Dans cette attente nous le remercions une nouvelle fois chaleureusement pour son investissement". Romain Mabille, président du CUP de 2016 à 2020, a démissionné la semaine dernière de son poste en expliquant ne plus partager "beaucoup de choses autant au sein du CUP que du PSG. Ma franchise et mes valeurs me poussent à faire ce choix".