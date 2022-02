PSG : le Collectif Ultras Paris tape du poing sur la table

Depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux ou encore hier soir sur une banderole dans les coursives du stade Pierre Mauroy de Lille, le C.U.P glisse un message unique "Notre patience a des limites". Un message qui a prit un peu plus d'épaisseur ce lundi soir avec un communiqué cinglant contre la direction du club mais aussi contre les joueurs.

Le principal groupe de supporters du Paris-Saint-Germain, privé de stade depuis le 7 décembre dernier, fait savoir que ce qu'il se passe actuellement au club ne lui plait guère. Le CUP pointe du doigt un PSG qui "empile les stars comme un enfant trop gâté" et qui est "obnubilé par les ventes de maillots". La suite est tout aussi acide de la part d'un collectif qui pointe du doigt "une gestion sportive incompréhensible" et fustige qui "méprise les trophées nationaux".

La direction sportive et certains joueurs dans le viseur

À une semaine de la confrontation face au Real Madrid et à quelques jours des retrouvailles de l'équipe avec ses fans, cette missive vient électriser l'ambiance autour du club de la capitale. Les ultras se font entendre et c'est assez rare pour être soulignés, ils pointent aussi du doigts la gestion sportive du club et les attitudes de certains joueurs.