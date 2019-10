PSG : le CUP fait grève et dénonce des "tentatives d'intimidation"

Paris, France

C'est un coup de tonnerre qui va entraîner le silence du Parc des Princes. Le Collectif Ultras Paris a décidé de ne plus se rendre en tribune pour encourager les équipes du PSG. Une décision prise, ce mercredi, suite à de nouveaux incidents survenus lors du Classique PSG - OM.

Dans un communiqué, le CUP dénonce les nombreuses "tentatives d'intimidation" de la part des autorités, mais aussi du service de sécurité assuré par la société Olips, les soirs de match. Ces fans ont donc prévu de boycotter le déplacement à Dijon et n'iront pas non plus encourager les féminines et le PSG Handball.

"La sécurité des pensionnaires du virage Auteuil" n'est plus garantie

De retour depuis trois ans au Parc des Princes, après la mise en place du Plan Leproux, les Ultras sont en échange quasi-permanent avec la direction du PSG. Cette fois, il pousse un coup de gueule après "des signaux d'alerte envoyés" ces derniers mois. "Suite à une énième provocation et tentative d'intimidation ciblée qui aurait pu engendrer de graves conséquences lors de PSG - OM dimanche, nous avons décidé de ne plus nous rendre en tribune tant que tout ne sera pas fait pour écarter ceux qui œuvrent à détruire le CUP. Nous ne sommes plus en mesure de garantir la sécurité des pensionnaires du Virage devant cet acharnement conjointement orchestré par la Préfecture de Police de Paris, le Service d'Accueil, de Recherche et d'Investigation Judiciaires et certains employés du club".