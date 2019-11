PSG : le CUP met fin au boycott et fera du bruit face à Bruges

Paris, France

Fin du suspens, un peu plus de 24h00 avant la réception de Bruges. Le Collectif Ultras Paris sera présent, au Parc des Princes, ce mercredi soir, pour pousser derrière les Rouge et Bleu. "Suite à la réunion constructive avec le club et les garanties qui en ont résulté, nous serons bel et bien présents en tribune face à Bruges. Nos demandes ont été entendues et nous restons vigilants pour la suite", indique le CUP à ses membres.

En conflit depuis plusieurs semaines avec la direction du club, les fans avaient mis en place un boycott, jusqu'à nouvel ordre, pour dénoncer les "tentatives d'intimidations" subis dans le virage Auteuil. Le CUP pointait notamment du doigt le société qui gère la sécurité les soirs de match.