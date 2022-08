OFFICIEL : Thilo Kehrer (PSG) s'engage pour 4 ans avec West Ham (ANG)

L'opération dégraissage continue au Paris Saint-Germain : le club parisien annonce ce mercredi 17 août le transfert définitif de Thilo Kehrer, qui rejoint West Ham United pour un montant estimé autour de 15 millions d'euros.

Le défenseur allemand de 25 ans avait rejoint le PSG en 2018, pour un transfert avoisinant les 37 millions d'euros, après avoir passé 6 ans au Schalke 04. "Avec le club de la capitale, Thilo Kehrer a disputé un total de 128 matches, a inscrit 4 buts et a délivré 2 passes décisives", écrit le PSG dans un communiqué, "en quatre saisons avec les Rouge & Bleu, il a contribué aux succès de l’équipe et a remporté trois championnats de France, deux Coupes de France, une Coupe de la ligue et un Trophée des champions."

Des difficultés à s'imposer au PSG

Thilo Kehrer quitte donc le PSG un an avant la fin de son contrat, prévue en 2023. L'Allemand ne s'est jamais vraiment imposé sur le terrain et le club parisien fait le ménage cet été. D'autres joueurs sont d'ailleurs sur le départ : le milieu de terrain espagnol Ander Herrera, le Sénégalais Idrissa Gana Gueye et le millieu de terrain Eric Junior Dina Ebimbe. Le club de West Ham United souhaite en tout cas la bienvenue à Thilo Kehrer, qui rejoint le gardien de but Alphonse Areola, déjà transféré du PSG vers le club anglais fin juin.