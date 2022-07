PSG : le défenseur Nordi Mukiele s'engage pour 5 saisons

Nordi Mukiele, ici face au PSG au Parc des Princes avec Leipzig, étrennera le maillot rouge et bleu cette saison.

C'est la troisième recrue du Paris Saint-Germain version Luis Campos. Après le Portugais Vitinha et Hugo Ekitike, le club de la capitale accueille Nordi Mukiele. Après quatre belles années en Bundesliga au RB Leipzig, le latéral droit de 24 ans s'est engagé en faveur du PSG pour une durée de 5 saisons. Le montant du transfert n'a pas filtré, mais il tournerait aux alentours des 15 millions d'euros.

"Je suis un homme heureux. Je me sens très bien. Et forcément je suis très content d’être ici aujourd’hui", a-t-il expliqué sur la chaine du club. "J’ai grandi en région parisienne, à Montreuil plus précisément, donc jouer pour Paris c’est une très grande fierté pour moi."

Doublure d'Hakimi dans le couloir droit, mais pas que

C'est un retour au source pour Nordi Mukiele, né à Montreuil en Seine-Saint-Denis et formé au Paris... FC. L'ex-joueur de Montpellier évolue au poste de latéral droit et arrive en tant que doublure du Marocain Hachraf Hakimi.

Mais Christophe Galtier n'exclut pas de l'incorporer dans la rotation des trois défenseur axiaux, puisque le PSG devrait joueur avec une défense à trois cette saison. "Si je peux aider dans l’axe et en piston je le ferais avec grand plaisir puisque j'aime jouer aux deux postes", a détaillé le joueur sur la chaine du club. "Tant que je suis sur le terrain, que je prends du plaisir et que je suis là pour aider mes coéquipiers, c’est tout ce qui compte."

L'arrivée de l'international français (1 sélection) est aussi une excellente nouvelle pour le PSG en vue de la Ligue des champions. Formé au Paris FC, post-formé à Laval, Mukiele va pouvoir intégrer en tant que joueur "formé localement". Pour rappel, le club devra présenter à l'UEFA une liste A de 25 joueurs avec, au minimum, 8 éléments formés localement.