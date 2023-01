PSG : le départ du Parc des Princes n'est "pas envisageable" affirme la mairie de Paris

Le Parc des Princes n'est pas à vendre. C'est ce qu'a réaffirmé avec vigueur la mairie de Paris, à l'occasion d'une conférence de presse ce mardi. "C'est un non définitif", assure Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo, confirmant les propos de la maire dans Le Parisien du 15 janvier. Pour autant, la mairie, qui "n'envisage pas que le PSG parte", est "très favorable au projet d'agrandissement et d'investissement" du stade parisien.

En décembre, le président du PSG Nasser al-Khelaïfi posait un ultimatum à la mairie de Paris pour le stade situé à la porte de Saint-Cloud, fort de 48.000 places. Hors de question d'investir 500 millions d'euros dans l'agrandissement du stade, jugé trop petit, tant que la mairie n'organise pas la vente. Une option "impossible", peu importe l'argent mis en jeu par les Qataris, insiste Emmanuel Grégoire : "le Parc est la propriété de la ville de Paris, il fait partie du patrimoine".

Le PSG à Joinville-Le-Pont ? Une idée "farfelue"

Il ajoute que le PSG est déjà dans une situation de "quasi-propriétaire", avec un droit de concession courant jusqu'en 2043. Par ailleurs, "aucun autre lieu n'est capable d'accueillir le PSG", estime le premier adjoint. Suite à l'interview d'Anne Hidalgo, le PSG s'est dit "maintenant obligé de trouver des options alternatives pour relocaliser le Club". Parmi les hypothèses envisagées : le stade de France à Saint-Denis, la ville de Poissy ou encore l'hippodrome de Saint-Cloud.

Le maire de Joinville-le-Pont a également proposé lundi sur France Bleu Paris la construction d'un nouveau stade sur sa commune . Une idée "farfelue", d'après Emmanuel Grégoire car le nouveau stade s'étendrait jusqu'au bois de Vincennes, un espace boisé classé.

Un "retournement de veste" de la mairie de Paris

Le premier adjoint appelle la direction du club à revenir autour de la table de négociations : la mairie aurait "des propositions à faire pour concilier l'intérêt de toutes les parties" en vue de la modernisation du stade d'ici 2030, avec un début des travaux après les Jeux Olympiques de 2024. Le projet d'agrandissement pensé par le PSG est "séduisant et intéressant", reconnaît le premier adjoint. "Le PSG a fait une super copie de projet architectural et on peut arriver à une belle alchimie".

Selon plusieurs sources au PSG, le club n'est pas du tout prêt à changer de position. Un "retournement de veste" de la mairie de Paris est mis en cause, alors que les négociations pour la vente allaient bon train depuis 2 ans, d'après nos informations. Contraint par le fair-play financier, empêchant les dépenses excessives pour les transferts de joueurs, le club parisien cherche urgemment à augmenter ses revenus et étudie sérieusement les options proposées par les autres stades.