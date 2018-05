Paris, France

La saison est à peine terminée, Unai Emery est tout juste rentré au Pays Basque que déjà le PSG est passé en mode allemand. Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur jusqu'en juin 2020, a tenu conférence ce dimanche devant une centaine de journalistes. En Français et en Anglais, l'ancien technicien du Borussia Dortmund a évoqué ses défis avec le PSG. Morceaux choisis.

Les premiers mots de Thomas Tuchel au @PSG_inside, en Français dans le texte 🇫🇷 #CFCpic.twitter.com/FJcFhAROur — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 20, 2018

Le projet

"Nous devons veiller à prendre soin de la structure, jour après jour, dès le début. C’est le début et nous serons prêt. Il est temps que ça commence. On est ici pour gagner évidemment, mais c’est bien trop tôt pour parler de grandes ambitions. Il faut déjà qu’on parle des petites choses. Il faut élever notre niveau, mais il faut déjà créer un état d’esprit. Quand on aura créé la structure et cet d’esprit, nous pourrons progresser et atteindre nos objectifs. Mais il nous faut travailler sur les petites choses, c’est ma conviction."

Neymar et les stars du PSG

"Evidemment, je n’ai gagné qu’un seul titre (la Coupe d’Allemagne 2017) mais je n’avais aussi gagné qu’un seul titre quand on a commencé à parler et le PSG m’a fait comprendre qu’il ne cherchait pas forcément un coach avec le plus grand palmarès. Ils cherchaient quelqu’un avec un style de jeu précis, un leader avec une vision et on a eu des discussions dans une atmosphère de confiance qui s’est immédiatement créée et je suis donc très heureux d’avoir l’opportunité de gagner des trophées avec Paris."

Son staff

"J’ai rencontré Papus (camara) la semaine dernière et c’était aussi un très bon rendez-vous. Il sera dans le staff. J’ai aussi rencontré Maxwell. C’est un honneur de rencontrer ces joueurs. C’est quelque chose sur lequel je peux travailler. J’étais ravi de voir le reste de l’équipe et le directeur sportif. Je les remercie car ils me permettent de ramener ma propre équipe. On veut s’adapter à la culture de la Ligue 1 et du PSG."

Le mot de la fin

"Ici c'est Paris ! C'est magnifique, c'est la ville de l'amour, de la lumière, c'est une ville romantique. Mon plus grand souhait est que nos supporteurs tombent amoureux de cette équipe"