PSG : les supporters en colère après le mail du club sur les règles à respecter tribune Boulogne

Le Paris Saint-Germain a adressé un mail ce mardi 18 avril à ses nombreux fan clubs à travers la France. Le club parisien a tenu à rappeler toutes les règles à respecter au sein de la tribune Boulogne.

ⓘ Publicité

Les fan clubs officiels du Paris-SG, créés en accord avec le club, rassemblent des supporters de province ou de l'étranger. Ces derniers bénéficient généralement de billets groupés, répartis en tribune Boulogne.

Un mail qui ressemble fortement à un rappel à l'ordre

Le PSG a répété quelques consignes à ses membres comme : respecter le placement indiqué sur le billet et suivre la rencontre assis, "il vous sera impossible de regarder le match debout dans la tribune Boulogne", peut-on lire dans le mail. Le club de la capitale exige également qu'aucun membre de ses fan clubs n'utilise de matériel de supporter, comme des drapeaux par exemple.

Ce qui interpelle le plus dans ce mail est la distinction que fait le PSG entre ses fan clubs et ses ultras. "Nous constatons que de très nombreux membres fan clubs arborent désormais une tenue noire ou constituée essentiellement de produits "Ultras". Vous le savez, les précédents groupes de supporters Ultras qui occupaient la tribune Boulogne ne peuvent désormais plus accéder à la tribune en groupe" martèle le Paris-SG dans son mail, alors que les fan clubs n'ont aucun lien avec les groupes ultras.

Les supporters en colère

Ce courrier a provoqué de vives réactions chez les supporters parisiens : " La tribune Boulogne est devenue très calme (NDLR : depuis le départ des ultras suite au plan Leproux en 2010). Les supporters y sont très calmes et courtois, assure sur France Bleu Paris Benoît, membre d'un de ces fan clubs*. Nous rappeler ce genre de règles comme si nous étions des animaux qui ne savent pas se tenir, je trouve irrespectueux au plus haut point."*

"C'est un énième pied de nez du PSG à ses supporters, à son public présent avant que le Qatar arrive. Je ne sais pas moi, on est dans un stade de foot quand même, sinon on va à l'opéra ! Il est peut-être temps de se lever contre la direction actuelle." Des supporters qui vont maintenant, peut être, renoncer aux centaines de kilomètres parcourus deux fois par mois pour se rendre au Parc des Princes.