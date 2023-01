PSG : le maire de Joinville se propose pour accueillir le nouveau stade

Et si l'avenir du stade du Paris Saint-Germain s'écrivait de l'autre côté du périphérique, d'un bois à l'autre ? Alors que la mairie de Paris a annoncé que le Parc des Princes n'était pas à vendre , le club de la capitale est "maintenant obligé de trouver des options alternatives pour relocaliser le Club". Plusieurs alternatives sont possibles, le stade de France, l'hippodrome de Saint-Cloud et Poissy dans les Yvelines , mais une quatrième solution a vu le jour sur les antennes de France Bleu Paris.

Joinville-le-Pont se porte candidat

Ce n'était pas prévu, et c'est ce qui fait le charme du direct. Le maire de Joinville-le-Pont, en réaction au billet d'humeur 100% PSG , a fait cette proposition : "J'ai un emplacement qui me fait rêver depuis longtemps, c'est de couvrir le bois de Vincennes, qui va de l'hippodrome à notre stade Jean-Pierre Garchery, on reste sur Paris et un peu comme le parc des Princes, il faudrait recouvrir le périphérique", explique-t-il au micro de France Bleu Paris. "Mais il faut que ce soit un projet écologique, il faudrait alors récupérer en terme de parking l'hippodrome de Vincennes qui est tout aménagé et en surface, il n'y aurait donc pas besoin d'en faire un. On pourra venir en RER A à l'arrêt de Joinville-le-Pont tout en restant à Paris."

Le maire va envoyer un courrier au PSG

Ce dernier qu'il y a "la superficie nécessaire" pour accueillir la futur nouvelle enceinte, si bien sûr le PSG ne reste pas au Parc des Princes dans les années à venir, ce qui semble se dessiner. "J'ai pas mal construit dans ma ville, on me surnomme le maire constructeur, je pense qu'il y a la superficie. Et puis il y a une défiguration du territoire avec le cette tranchée d'autoroute qui passe au-dessus de la Marne, c'est peut-être l'occasion de réfléchir à un projet phare, vert, ambitieux et qui reste parisien, qui fasse briller ce bois de Vincennes."

Et ce dernier d'énumérer les atouts de sa candidatures : "Premièrement, cela reste Paris, deuxièmement, le département du Val-de-Marne qui est juste à côté est très dynamique, il est en train d'attirer une population parisienne, il ressuscite, et ce département mérite à sa porte un grand équipement. Enfin, c'est l'histoire, Joinville, c'est le bataillon." Le bataillon est une unité militaire de l'armée française accueillant des appelés sportifs.

"Je vais écrire au club, promis", annonce Olivier Dosne, reste à voir si ce nouvelle emplacement intéressera le Paris Saint-Germain qui ne manque certainement pas de propositions.