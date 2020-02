Dortmund - PSG : le match dans le match entre Mbappé et Haaland

Paris, France

C'est ce qu'on appelle un match dans le match ! Le choc entre Dortmund et le PSG, prévu ce mardi, en 8e de finale de Ligue des champions, donne l'occasion à deux prodiges du football européen de se rencontrer. D'un côté Kylian Mbappé, 21 ans et génie du foot français. De l'autre Erling Haaland, 19 ans et révélation de cette saison.

Des statistiques folles pour Haaland

Après avoir affolé les compteurs sous le maillot de Salzbourg, l'attaquant Norvégien est transféré cet hiver au Borussia Dortmund. Six matchs plus tard, il a déjà inscrit neuf buts avec ses nouvelles couleurs. Ses statistiques sont affolantes, 37 buts en 28 matchs depuis le début de saison, de quoi faire de l'ombre au crack de Bondy. En autant de rencontres, le numéro 7 parisien a marqué 24 fois.

Kylian Mbappé comme modèle

Ce mardi soir, il fera face à l'une de ses idoles. Kylian Mbappé est un modèle pour le prodige de la Ruhr et pourtant, ils ont deux styles complètement différents. Rapide et technique, le crack de Bondy fait parler son explosivité quand Erling Haaland et son 1m94 s'expriment en puissance. Dans les deux cas, ses deux phénomènes sont très efficaces. Avantage à l'attaquant tricolore qui possède un palmarès bien plus étoffé et surtout une plus grande expérience en Ligue des champions.