PSG : le premier mercato de "l'ère Campos" ouvre ses portes

Luis Campos a un œil partout et sur tout, c'est un conseiller sportif du genre méticuleux, qui ne laisse rien au hasard. S'il n'a pas été nommé encore officiellement, il travaille déjà dans la coulisse pour modeler le futur Paris Saint-Germain. Son prédécesseur, Leonardo, n'est plus en poste depuis le 1er juin, information confirmée à France Bleu Paris. Des dossier ont déjà entérinés, comme la signature définitive de Nuno Mendes, un dossier géré par Leonardo, ou bien évidemment la prolongation de Kylian Mbappé.

Campos, un homme "méthodique, autoritaire, qui ne mange pas son chapeau"

L'arrivée du Portugais va avoir pour conséquence une nouvelle façon de travailler. Christophe Hutteau, agent de joueur connaît sur le bout des doigts sa façon de fonctionner.

C’est un des grands professionnels de ce milieu, depuis de longues années. C’est un garçon méthodique, qui est entouré d’une équipe de scouts qui écument le continent. Il est capable de s’adapter à toutes les situations, de travailler pour des grands clubs comme pour des formations moins huppées. C’est un vrai dénicheur de talent, un vrai professionnel.

Luis Campos, dénicheur de talent, mais aussi capable de se séparer des indésirables qui ne sont pas ou plus compatibles avec le projet mis en place. Même s'il sera aidé par Antero Henrique, dans ce domaine, il est préférable de ne pas lui résister. "Les stars vont devoir s’adapter à ses méthodes de management. Qui est une méthode aux antipodes de ce qui a été fait jusqu’à présent", prévient Christophe Hutteau pour France Bleu Paris. Luis, c’est quelqu’un d’autoritaire, qui ne supporte pas l’indiscipline. Il a toujours placé le collectif, l’esprit club, devant l’individualité. Ce n’est pas quelqu’un qui est habitué aux compromis. Il fera ce pourquoi il a été embauché par le club, _ce n’est pas quelqu’un qui va manger son chapeau_, ce n'est pas dans ses habitudes (sourires)."

Dégraisser le mammouth parisien

Cela passera bien évidemment par la cession des "boulets". Et ils sont nombreux. "C'est la vraie priorité. On a une équipe-type, et puis derrière, tu n'as presque rien", analyse le consultant football de France Bleu Paris Eric Rabesandratana. "Wijnaldum, Herrera, Draxler, Kehrer, dans une moindre mesure Diallo ou Bernat, il y a trop de joueurs qui sont moyens, en fait. C'est obligatoire, je ne dis pas que c'est ça qui te fera gagner la ligue des champions, de relever ton niveau, c'est ça qui te permettra de soulever la Coupe aux grandes oreilles."

Seulement voilà, les candidats au départ ne sont pas pléthore. Mauro Icardi, et Leandro Paredes ont d'ores et déjà indiqué leur intention de rester au club. Un seul joueur a évoqué la possibilité d'un départ cet été, c'est Abdou Diallo. Pour le reste, silence radio du côté de Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou Tilo Kehrer.

Une mission quasi impossible attend donc lui Campos. "Pour bien vendre, il faut au préalable bien acheter, or là, ça n'a pas été le cas, en plus ils ont des salaires énormes", prévient un agent de joueur. Mais c'est la condition sine qua non pour permettre la venue de deux défenseurs - un latéral et un central -, d'un milieu de terrain et d'un attaquant. Et bien sûr de boucler aussi l'arrivée du nouvel entraîneur - Christophe Galtier est la priorité de Luis Campos - et le départ de Mauricio Pochettino. L'été sera chaud du côté du PSG.