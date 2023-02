PSG : le président du Collectif Ultras Paris "perd espoir" de retourner un jour au Vélodrome

"14 ans sans aller à Marseille, sommes nous condamnés à perpétuité ?", samedi à l'occasion de la rencontre face à Toulouse l e Collectif Ultras Paris a déployé une banderole pour dénoncer l'interdiction de déplacement des supporters parisiens à l'occasion du match de Coupe de France entre l'OM et le PSG (08-02 à 21h10). Cela fait 14 ans que les ultras du PSG ne font plus de déplacement au Vélodrome.

Ce lundi, nos confrères de France Bleu Provence ont eu confirmation que la préfecture des Bouches-du-Rhône interdit les abords du stade Vélodrome de Marseille aux supporters du PSG à l'occasion de la Coupe de France de football mercredi prochain. Elle souhaite éviter tout débordement lors du 8ème de finale de la Coupe de France entre le PSG et l'OM, "compte tenu de la rivalité entre les supporters qui a entraîné dans le passé et de manière récurrente, des troubles graves à l'ordre public", justifie Frédérique Camilleri, la préfète des Bouches-du-Rhône.

Invité de 100% PSG Le MAG, Romain Mabille le président du C.U.P a réagit à cette nouvelle interdiction : "C'est la solution de facilité. Plus on attend à refaire un déplacement là-bas, plus on repousse, plus ça va être compliqué à organiser. Je ne comprends pas qu'avec les moyens que l'on a en France, on ne soit pas capable d'organiser un déplacement de foot. J'ai du mal à comprendre. On est ouvert au dialogue. Donc on perd espoir, année après année, on nous sort, des prétextes à chaque fois et on se demande quand les préfets, les gens au ministère des Sports, au ministère de l'Intérieur vont assumer leur rôle et organiser un déplacement de supporters parisiens pour aller voir un match à Marseille !? Ce n'est pas infaisable !"

Et Romain Mabille de prolonger son propos "Sur les déplacements ces dernières années, notre bilan parle pour nous. De toute façon, même le classico perd de sa saveur. Il n'y a pas de supporteurs présents à Marseille et vice versa, ça perd un peu de son charme. Le football, pour moi, c'est deux équipes qui s'affrontent avec leurs supporters, les deux qui chantent et il faut rester là dessus. On est en France, on est capable de le faire, donc il faut prendre ses responsabilités et le faire."