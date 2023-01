PSG : le Qatar Winter tour confirmé avec un match contre Cristiano Ronaldo

Messi, Neymar et Mbappé iront faire un tour du côté de Doha, et affronteront Cristiano Ronaldo lors d'un match amical.

Lionel Messi face à Cristiano Ronaldo. Le Paris Saint-Germain, qui n'avait pu honorer son contrat l'an passé à cause du Covid, ira les 18 et 19 janvier à Doha, au Qatar, puis à Ryad, en Arabie Saoudite, à l'occasion du Qatar Winter Tour. Un tournée marketing avec un match de gala prévu face aux meilleurs éléments des deux clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr.

ⓘ Publicité

Ronaldo va retrouver Messi

Ce déplacement sera l'occasion d'assister à la dernière ( ?) opposition entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le Portugais s'est engagé avec Al-Nassr moyennant un contrat mirifique.

Le PSG précise que le club "s’entrainera dans l’emblématique Khalifa Stadium" et "participera à une série d'activations organisées avec les partenaires du Club présents au Qatar, tels que Qatar Airways, ALL, Qatar Tourism, QNB, Ooredoo et Aspetar".

Le 16e de finale de la Coupe de Franc décalé au 23 janvier ?

Avec ce déplacement express, le Paris Saint-Germain, devrait disputer son 16e de finale de la Coupe de France contre Reims Ste-Anne (N2), Wasquehal (N3) ou US Pays de Cassel (R1) le lundi 23 janvier, les Parisiens ne seront en effet de retour en France que le vendredi 21 janvier. Reste à valider cette date avec la FFF et le diffuseur, BeIn Sport.