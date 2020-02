PSG : le retour en grâce de Cavani

Edinson Cavani devrait débuter, ce samedi, sur la pelouse du Parc des Princes, face à Dijon. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG a renversé une situation qui le plaçait sur le banc depuis l'arrivée de Mauro Icardi. Les récentes performances du Matador, face à Lyon et Bordeaux, plaident en sa faveur et Thomas Tuchel veut surfer sur cette bonne dynamique. "J'ai l'impression que c'est le moment d'Edi."

Un buteur en pleine confiance

Avec un but important au Parc face à l'OL et surtout son 200e but sous le maillot parisien, face à Bordeaux, l'Uruguayen est de nouveau décisif. Le jeu des chaises musicales avec Mauro Icardi tourne maintenant à l'avantage du numéro 9. "Au début, c'était toujours la même question, pourquoi Edi est sur le banc et pourquoi Mauro joue ? Parce qu'il mettait des buts et maintenant, on a changé parce qu'on a confiance en tous les joueurs et aussi en Edi. Avec les attaquants, c'est comme ça, quand ils marquent, ils restent sur le terrain", explique le coach Rouge et Bleu.

Un 200e but qui change tout ?

Si dans la tâche défensive, Thomas Tuchel voit en Edinson Cavani et Mauro Icardi des qualités similaires, c'est bien sur l'impact offensif que se fait la différence dans l'esprit de l'entraîneur. "Pour savoir qui commence et qui peut entrer sur le terrain, je me fie à mon sentiment et sur les derniers maths et les derniers entraînements, Edi a regagné de la confiance. Il a marqué son 200e but au Parc et ça donne beaucoup, beaucoup de confiance, ce n'est pas le moment d'arrêter Cavani."