PSG : le réveil tardif de la M.N.M

C'est une petite phrase qui veut dire beaucoup de choses. En sortant de la rencontre face à Clermont-Ferrand (1-6), Kylian Mbappé - ballon de son triplé sous le bras - a évoqué au micro de Canal + la complicité naissante du trio d'attaque qu'il compose avec Neymar et Messi "c’est dommage que cela n’arrive que maintenant".

Il y a pas mal de circonstances et d’évènements ayant fait que nous avons été retardés, mais nous sentons que nous sommes trois joueurs de qualité. Nous essayons d’aider l’équipe au maximum et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui.

Double triplés et déluge de passes décisives

Même si ce n'est qu'un match face à une faible équipe du Clermont Foot 63, les chiffres sont là pour attester d'une rencontre haut de gamme de Mbappé, Neymar et Messi. Les deux premiers ont marqué chacun un triplé (+ délivré chacun une passe décisive) et l'Argentin lui a délivré trois passes décisives. Et clairement, sur le terrain, les trois donnent des vrais signes d'entente. Ils se cherchent, ils se trouvent et semblent enfin heureux d'évoluer tous les trois.

Un réveil un peu tardif dans la saison que leur entraîneur Mauricio Pochettino a justifié à la sortie du stade Gabriel Monpied : "Le problème est que beaucoup de personnes ne veulent pas écouter. Depuis le début de la saison on dit qu'il faut du temps pour créer des automatismes et qu'ils se connaissent. Il faut du temps sur et en dehors du terrain, c'est cela qui permet de trouver une alchimie. Il y a toujours un temps qu'on ne peut pas déterminer ou réduire."

L'argument est plus ou moins recevable mais une chose est sûre, à cause de l'absence sur blessure de Neymar pendant plus de trois mois, ce trio a finalement très peu évolué ensemble cette saison. Là en deux matchs de Ligue 1, Mbappé.Neymar.Messi ont marqué 11 buts et délivrés 8 passes décisives. Interrogé sur le rendement de cette M.N.M enfin trouvé, le capitaine d'un soir Presnel Kimpembe a souligné "évidement, on est content pour eux mais on espère que ça va continuer comme ça pour la suite de la saison."

Après la mise en bouche face à Lorient et Clermont-Ferrand, la M.N.M va passer un vrai test dimanche prochain face à L'Olympique de Marseille pour voir si elle est vraiment lancée (17-04 à 20h45). Un soir pour briller et peut être aussi se rabibocher avec une partie du public parisien qui n'a toujours pas digéré l'élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions. Une rencontre où la M.N.M aurait fait du bien....