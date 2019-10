Dijon - PSG : sans Thiago Silva mais avec Idrissa Gueye

Paris, France

Idrissa Gueye va pouvoir participer au choc des extrêmes de la Ligue 1. Ce vendredi, le PSG, leader du championnat, se déplace sur la pelouse de la lanterne rouge, Dijon. Les Rouge et Bleu font le voyage avec le milieu de terrain, éloigné du jeu parisien depuis une quinzaine de jours. Il devrait avoir un peu de temps de jeu pour préparer la réception de Bruges, mercredi soir, en Ligue des champions.

Touché à la cuisse, le Sénégalais quitte une infirmerie encore bien remplie, puisque Marco Verratti, fraîchement prolongé, Ander Herrera, Thilo Kehrer, Thomas Meunier et Neymar manquent à l'appel face aux Dijonnais. Le capitaine, Thiago Silva, ne verra pas non plus la Bourgogne, "il est un peu malade depuis la nuit dernière et ne sera pas dans le groupe" a précisé Thomas Tuchel, l'entraîneur Rouge et Bleu.

Ne pas se voir trop beau face à la lanterne rouge

Si sur le papier, cette opposition entre Dijon, pire attaque de Ligue 1 et Paris au top dans tous les secteurs de jeu, paraît bien déséquilibrée, l’entraîneur Rouge et Bleu préfère rester prudent. "Il sont derniers, mais pas dernier dans toutes les statistiques", précise le coach pour évoquer notamment la 7e place des Bourguignons au classement des défenses. "Je ne veux pas entendre, c'est le premier contre le dernier, c'est facile, c'est encore trois ou quatre buts. Ce n'est pas comme ça, c'est un match de Ligue 1, on doit recommencer nos efforts et montrer que nous sommes capables de gagner les trois prochains matchs, Dijon, Bruges et Brest."