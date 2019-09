PSG : le talentueux attaquant argentin de l'Inter Milan Mauro Icardi signe à Paris

Paris, France

C'est un beau coup pour Paris en cette fin de mercato. Le PSG récupère le très talentueux Mauro Icardi. L'ancien capitaine de l'Inter Milan arrive dans la capitale grâce à un prêt avec option d'achat, signé ce lundi. Avec 124 buts en 219 matchs sous les couleurs du club italien, il offre un vrai profil de numéro 9 supplémentaire au Paris Saint-Germain.

L'attaquant argentin, deux fois meilleur co-butteur de la Serie A, le championnat italien, était en conflit avec son club. Il avait perdu le brassard de capitaine depuis février dernier. Antonio Conte, arrivé cet été sur le banc nerazzurri, ne voulait plus de lui. Le coach transalpin l'a écarté du groupe. À cela, s'ajoute la signature de Romelu Lukaku en pointe du club lombard et Mauro Icardi a bien été forcé d'aller voir ailleurs.

Le successeur de Cavani ?

En engageant le grand tatoué, le PSG prépare aussi l'après Cavani. Mauro Icardi a le profil de l'Uruguayen, mais six ans de moins. Avec les blessures d'El Matador et de Kylian Mbappé, Icardi pourrait jouer très rapidement sous les couleurs Rouge et Bleu. Eric Choupo-Moting assure pour l'instant très bien l'intérim, mais l'attaquant argentin est d'un autre calibre.

Passé par le Sampdoria Gênes, avant de rejoindre l'Inter, il a marqué 121 buts dans le championnat italien depuis la saison 2012/2013, aucun autre joueur n'a réalisé une telle performance en Serie A.