PSG : le but victorieux de Neymar face à Lyon dans les conditions du direct

Le PSG est reparti de Lyon avec les trois points, ce dimanche, grâce à un nouveau but de Neymar. Le Brésilien permet aux Rouge et Bleu de compter sept longueurs d'avance au classement sur les Lyonnais. Revivez le but de la star parisienne dans les conditions du direct.