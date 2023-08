PSG : Leandro Paredes quitte le PSG pour l'AS Rome

Leandro Paredes quitte définitivement le PSG pour rejoindre l'AS Rome. Il avait rejoint le club parisien en janvier 2019 en tant que milieu de terrain. Au cours de ces quatre saisons, l'argentin a participé à plus de 110 rencontres, et il a remporté trois titres de Champion de France et une coupe de la Ligue avec le club de la capitale.

Pour la saison 2022-2023 il était retourné en Italie dans le cadre d'un prêt à la Juventus. L'année 2022 est également marquée par sa victoire lors de la Coupe du monde au Qatar avec la sélection argentine.

Pour cette nouvelle saison il jouera donc sous les couleurs de l'AS de Rome, club pour lequel il avait déjà joué entre 2014 et 2017.