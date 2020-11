PSG - Leipzig : Marquinhos en défense centrale pour le match décisif de Ligue des Champions

Voilà sans doute une nouvelle qui ravira les fans du Paris Saint-Germain : le capitaine Marquinhos jouera bien en défense centrale mardi 24 novembre face au RB Leipzig. La veille de cette confrontation primordiale pour la qualification, l'entraîneur Thomas Tuchel et le défenseur lui-même ont confirmé ce repositionnement lors de la conférence de presse d'avant match. Après une défaite 3-2 à Monaco et la performance suspecte de la défense parisienne, Tuchel veut sans doute stabiliser ce secteur du jeu. D'autant qu'au match aller, à Leipzig, les deux buts allemands qui ont entraîné la défaite parisienne (2-1) ont été inscrits suite à des erreurs de placement. La charnière était composée de Danilo et de Presnel Kimpembe. Ce dernier sera suspendu ce mardi soir ce qui a forcé la main à Thomas Tuchel. Un repositionnement au poste naturel de Marquinhos, qui a plutôt fait plaisir aux supporters du PSG.

"C''est une nécessité" - Thomas Tuchel à propos du repositionnement de Marquinhos

Ce qui reste inconnu, en revanche, c'est le reste de la composition d'équipe du PSG face au Rb Leipzig. Est-ce que l'entraîneur alignera quatre joueurs à vocation offensive, avec Neymar, Mbappe, Di Maria et un attaquant (Icardi ou Kean) ? Est-ce qu'il optera plutôt pour un 4-3-3 ? Thomas Tuchel a ménagé le suspense. "On doit marquer et gagner, donc aligner quatre joueurs offensifs est une possibilité. La même structure qu'à Leipzig et qu'au Portugal (demi-finale de LDC face aux Allemands, en août), à trois au milieu est aussi possible". Cela dépendra sans doute de la disponibilité d'Ander Herrera et de Marco Verratti, tous les deux encore incertains.

Une véritable "finale"

L’entraîneur comme le capitaine du PSG ont évidemment insisté sur l'importance de ce match. "C'est une finale pour nous", a lancé Thomas Tuchel, qui affiche malgré tout de la sérénité, sans excès de confiance. "Il nous manque des joueurs des phases finales à Lisbonne ou du match contre Dortmund qu'on avait gagné". Tuchel refuse donc de croire que son équipe est rompue à ce genre de rencontres tendues. Marquinhos lui veut voir le positif : "on a tous les ingrédients qu'il faut, on s'est bien préparés, il faut juste qu'on se concentre". Au match aller, le PSG n'avait pu compter ni sur Kylian Mbappé si sur Neymar. Le brésilien sera titulaire face à Leipzig, même si il n'est pas à 100% de ses capacités, a prévenu Tuchel. "Il a l'habitude de jouer des matchs comme ça, autant physiquement que mentalement, on a besoin de lui sur le terrain".