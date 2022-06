PSG : Leonardo an II, les raisons d’un échec

"Avec moi, c’est difficile, sans moi, c’est impossible". Il faut croire qu’impossible n’est pas qatarien. Après l’avoir rappelé en juin 2019, après un premier passage réussi entre 2011 et 2013, la direction parisienne a décidé de se séparer de son directeur sportif, Leonardo. Information d'abord annoncée par France Bleu Paris dès le soir de la large victoire 5-0 contre Metz, en clôture de la 38e journée. Puis confirmée une seconde fois, le Brésilien s'est vu signifier son départ du club le 1er juin, en raison de vues "divergentes" sur la politique sportives à mener.

Un départ qui semblait inéluctable, allant de pair avec la volonté du PSG d’entamer une "révolution", condition sine qua non pour prolonger Kylian Mbappé. Leonardo, qui avait concédé "avoir commis des erreurs", pensait pouvoir rester à son poste. Mais la direction du club en a décidé autrement, en confiant la destinée du PSG à Luis Campos, nouveau "conseiller sportifdu président" Nasser Al-Khelaïfi.

Des bons coups et des gros ratés

Quand on dresse le bilan du second mandat de Leonardo, tout n’est pas à jeter. Le Paris Saint-Germain a enfin brisé le plafond de verre en atteignant la finale de la ligue des champions en 2020 puis les demi-finales l’année suivante. Dans une période tourmentée par la crise sanitaire, le Brésilien a réalisé des bons coups sur le mercato. A son crédit, les signatures de Keylor Navas, Gigio Donnarumma, Nuno Mendes, Hachraf Hakimi ou encore Danilo Pereira.

Mais Leonardo s’est aussi loupé dans les grandes largeurs sur certains dossiers. On pense forcément à Mauro Icardi, qui aura fait illusion lors de ses six premiers mois, avant de sombrer dans une incroyable léthargie, entre problèmes de cœur et blessures récurrentes. On peut y ajouter Georginio Wijnaldum, Rafinha, Florenzi ou Ander Herrera. Ou encore l'invraisemblable prolongation de Layvin Kurzawa.

Incapacité chronique à vendre

Au-delà des ratés en matière de recrutement, il est reproché à Leonardo son incapacité à se séparer des "boulets" de l’effectif. Il a lui-même admis qu’il était "moins bon pour vendre". "Mais pour bien vendre, il faut bien acheter et ne pas donner des salaires exorbitants, et ça a été le cas avec certains éléments arrivés avant le retour de Leo", nuance un agent de joueur, à France Bleu Paris.

Cette faiblesse a fini par peser sur le bilan du Brésilien. Sans oublier sa gestion pour le moins spéciale des jeunes issus du centre de formation ou encore de la section féminine. Beaucoup de griefs pour un seul homme ou le revers de la médaille pour un dirigeant omnipotent, désirant tout gérer sans déléguer.

Manque d’autorité sur les joueurs, le dossier Mbappé mal géré?

Enfin, Leonardo a aussi failli dans sa gestion du vestiaire et de certaines stars. Il y a pourtant mis du sien, en tentant de casser la république des joueurs, au profit du collectif. Mais ses tentatives se sont soldées par des échecs. Il y a notamment le vrai-faux départ de Neymar, en 2019. L’ex-milieu de terrain, censé remettre dans l’ordre dans le vestiaire, a vu son autorité rapidement sapé. On pense à l’anniversaire d’Angel Di Maria, d’Edinson Cavani et de Mauro Icardi, quelques jours après la défaite contre Dortmund en Ligue des champions, qui a marqué une rupture dans les relations entre les joueurs et leur directeur sportif.

Le dossier Mbappé interroge également. Malgré des contacts réguliers tout avec son clan, "Leo" n’est jamais parvenu à actionner le bon levier pour accélérer la prolongation du Kid de Bondy. Prolongation gérée et pris en mains par Nasser Al-Khelaïfi, bien épaulé par un triumvirat Luis Campos, Luis Ferrer et Antero Henrique.