PSG: Leonardo juge les critiques contre Mauricio Pochettino et le club "un peu gratuites"

Grand sourire, le tutoiement facile, ne vous y trompez pas, Leonardo n'a pas passé une tête en zone mixte, le lieu où les joueurs s'expriment après match, pour le plaisir. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain avait vendredi soir un message très clair à faire passer à la presse après le succès au forceps conte Lille (2-1) : stop au PSG et Mauricio Pochettino Bashing.

Que l’on ait des choses à améliorer, c’est une évidence. C’est même normal. On n’est pas encore où on veut mais l’équipe travaille beaucoup et c'est important. Ce que je n’aime pas trop, c’est la manière dont on est jugés, avec laquelle sont critiqués gratuitement le coach et les grands joueurs, des joueurs qui sont arrivés cette année. Je ne comprends pas pourquoi. On accepte car on sait qu’on n’est pas bien. Mais la manière…

Et Leo de poursuivre: "On minimise notre grande volonté. Gagner un match comme ça contre Lille qui a fait un grand match n’était pas simple, tu avais de quoi perdre. On est menés et on gagne. Contre Angers, pareil, contre Lyon aussi. C’est pour ça qu’on est premiers. Ce n’est pas par hasard. On cherche aussi à voir un peu le contexte et ce qui se passe pour comprendre ce qu'on a. On a envie d'y arriver au plus vite et je suis convaincu qu'on va y arriver."

Le Paris Saint-Germain a certes enchainé un neuvième succès d'affilée à domicile en Ligue 1 mais, pour autant, les critiques affluent contre l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino, notamment sur la manière de jouer de son équipe. Sur le parvis du Parc des Princes, les supporters étaient plutôt partagés concernant l'ancien technicien de Tottenham.

Des supporters divisés sur le cas Pochettino

"Je pense qu'il peut avoir un bon Noël avec un petit chèque!", ironise Mohamed au micro de France Bleu Paris. "Faut qu'il arrête, avec l'effectif qu'il a, il n'a pas d'idée de jeu. Il avait demandé du temps, je pense que 10 mois, c'est suffisant." Grégory lui ne dresse pas tout à fait le même constat. "On peut toujours tomber sur Pochettino, c'est facile d'ailleurs de tout lui imputer, mais quand les joueurs ne courent pas... C'est toujours facile. Après , peut-être qu'il ne 'rentre pas assez dans les joueurs', c'est peut-être ça qu'on peut lui reprocher. Mais je vois passer la rumeur Zidane, pour lui succéder. Est-ce qu'il ferait mieux que Pochettino? Je ne sais pas."

Si L’entraîneur argentin est loin de faire l’unanimité, pour le moment les résultats parlent pour lui, puisque Paris, malgré les absences récurrentes de certains cadres, compte dix points d’avance sur Lens en Ligue 1 avec dix victoires en douze rencontres. En Ligue des champions, le club de la capitale trône en tête de son groupe après les rencontres de la phase aller. Qu'importe la manière, pourvu qu'il y ait les résultats, tel est le mantra de Mauricio Pochettino et des dirigeants parisiens en ce début de saison, parfait d'un point de vue mathématique, mais décevant pour des supporters qui rêvent d'assister à une symphonie footballistique chaque weekend.