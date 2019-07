PSG - Leonardo : "Neymar peut quitter le PSG, s'il y a une offre qui convient à tout le monde"

Le PSG veut compter sur des joueurs qui ont envie de rester et de construire quelque chose de grand. Nous n'avons pas besoin de joueurs qui feraient une faveur au club en restant ici.

Leonardo ne mâche pas ses mots dans une interview accordée au journal le Parisien. Le directeur sportif du Paris-Saint-Germain ouvre grand la porte au départ de Neymar qui a clairement fait part de son désir de partir:

Neymar peut quitter le PSG, s'il y a une offre qui convient à tout le monde. Mais à ce jour, on ne sait ni si quelqu'un veut l'acheter ni à quel prix. Tout cela ne se fait pas en un jour, c'est sûr…

Une interview qui fait suite au communiqué lapidaire du club parisien, après l'absence constatée de la star brésilienne à la reprise lundi de l'entrainement.

Le défenseur central de l’Ajax Amsterdam, qui a éclaboussé de sa classe la ligue des champions ne viendra dans le club parisien.

De Ligt ne viendra pas au PSG. Une possibilité existait. C'est un joueur formidable mais ce n'était pas le bon moment de faire un gros investissement. On doit se calmer un peu. Nous n'avons pas d'enveloppe de 200 millions à dépenser comme ça. explique Leonardo.

Un mercato qui sera donc raisonnable :

Nous avons besoin d'un milieu défensif et peut-être d'un joueur pour compléter la défense centrale. En attaque, on dispose de beaucoup de solutions. Il sera important aussi cette saison de voir des jeunes joueurs monter dans l'équipe principale. Mais il y a aussi une donnée importante, il ne faut pas le cacher : c'est le fair-play financier. Il faut respecter les règles et les critères en vigueur.