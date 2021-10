PSG : Leonardo recadre le Real Madrid sur le dossier Kylian Mbappé

Leonardo et Kylian sont encore dans le même bateau...

La sortie médiatique de Kylian Mbappé a donné des ailes au Real Madrid et aux médias espagnols. "Si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Real Madrid" a déclaré l'attaquant du PSG qui clairement n'a pas envie de prolonger avec le PSG.

Quelques heures après l'interview de la star, le président du Real Madrid a déclaré a El Debate, un média madrilène qu'il espère "qu'au premier janvier, tout pourra être résolu" sur le dossier de l'arrivé de Mbappé au Real.

Cette sortie n'a pas été appréciée par les dirigeants, Leonardo par voix de presse l'a fait savoir.

"Un manque de respect envers le PSG"

Le directeur sportif du PSG s'est confié à lequipe.fr et fait savoir au Real Madrid que la méthode l'exaspère :

"Cette nouvelle sortie se situe juste dans la continuité d'un manque de respect envers le PSG et envers Kylian, d'ailleurs. Au cours de la même semaine, un joueur du Real Madrid, puis l'entraîneur du Real Madrid et maintenant le président du Real Madrid parlent de Kylian comme s'il était déjà l'un des leurs."

Et Leonardo de conclure "Cela fait deux ans que ça dure. Je rappelle juste que la période de mercato est terminée, qu'une saison est en cours. Il y a des matches et le Real Madrid ne peut continuer à se comporter de cette manière. Que cela cesse ! Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain et le club entend bien que cette relation dure."