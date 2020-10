PSG : Leonardo recadre sèchement Thomas Tuchel après sa sortie médiatique sur le mercato

L'ambiance n'était pas à la fête dans les couloirs du parc des princes. Pourtant le PSG s'est imposé facilement face à Angers (6-1), Paris a enchaîné sa 4ème victoire consécutive en L1. Mais voilà Leonardo a rafraîchi la soirée. Le directeur sportif du PSG a montré son mécontentement après les propos tenus par Thomas Tuchel jeudi en conférence de presse sur le mercato du PSG qui ne lui convenait pas.

"On n'a pas aimé la déclaration"

C'est dans l'auditorium après les conférences des deux entraîneurs que Leonardo a fait savoir que ni le club, ni lui-même n'avaient apprécié les propos de l'entraîneur Thomas Tuchel sur le mercato. Des propos qui évoquait un groupe amoindri par des départs non-compensés "On n'a pas apprécié du tout. Si quelqu'un n'est pas content, s'il décide de rester, il doit respecter soit la politique sportive, soit les règles internes", a déclaré le dirigeant parisien.

Tendu, Leonardo a ensuite enchaîné en rappelant le contexte du marché des transferts "Il faut comprendre le moment que l'on vit tous, il y a des situations très graves. Ne pas comprendre cette situation, on n'a pas aimé. Maintenant, on va voir en interne", a-t-il déclaré et d'enchaîner "On n'a pas apprécie du tout. Ce n'est pas une question de mercato, mais de forme. Pour rester dans ce club, il faut être content, avec l'envie de souffrir pour le club, l'esprit de sacrifice, même si on vit un moment compliqué. Si on peut signer des joueurs, très bien. Sinon, on y va. C'est l'esprit qu'on cherche", a poursuivi Leonardo.

Je n'ai pas aimé non plus de dire que cette équipe-là est faible

Jeudi, dans sa sortie médiatique, Thomas tuchel avait laissé entendre que si Paris ne recrutait pas, il ne faudrait pas lui demander les mêmes résultats que la saison dernière. Déclaration qui a eu le don d'agacer Leonardo "Je n'ai pas aimé non plus de dire que cette équipe-là est faible. On parle d'une équipe énorme. Tout le monde a perdu des millions, c'est bizarre d'en parler. Personne n'achète, à part en Angleterre, qui est un monde à part", a encore dit "Leo", en disant que la crise sanitaire avait provoqué un manque à gagner de près de 100 M EUR au club.

Si les relations entre les deux hommes n'ont jamais été idylliques, elles deviennent désormais glaciales.