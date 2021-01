PSG : "Les bonnes sensations" de Leonardo pour les prolongations de Neymar et Mbappé

Cela faisait un peu plus d'un mois que Leonardo n'avait pas pris la parole. Pendant ce laps de temps, le directeur sportif du PSG a géré le départ de Thomas Tuchel, l'arrivée de Mauricio Pochettino à la tête de l'équipe tout en étant très à l'écoute de ses deux stars : Neymar et Kylian Mbappé.

Dans un entretien exclusif au journal France Football, Leonardo explique au sujet de ses deux vedettes qui sont en fin de contrat en juin 2022 : "J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux." et le directeur sportif de rajouter

Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier : «S'il te plaît, reste.» C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là.