PSG : les féminines au chevet des enfants malades

Paris, France

Les footballeuses du PSG ont délaissé le centre d'entraînement pour la bonne cause ce mardi. Les Parisiennes avaient rendez-vous dans le Val-d'Oise à l'hôpital pour enfant de Margency pour une après-midi de rencontre avec ces jeunes patients. Ils sont hospitalisés pour des pathologies lourdes comme des cancers ou des tumeurs et cette venue a chamboulé leur quotidien.

Après la visite de certaines chambres, Grace Geyoro et Lina Boussaha, toutes les deux milieu de terrain du Paris Saint-Germain, ont joué au foot avec des enfants âgés de cinq à six ans. "J'avais jamais fait ce genre de journée, ce sont des moments inoubliables", explique Lina Boussaha entre deux passes pour Walter. Le petit porte un masque en papier pour éviter les microbes qui ne l'empêche pas de frapper dans la balle, et même de marquer.

L'objectif c'est qu'ils prennent du plaisir et moi aussi, qu'on joue ensemble, raconte Grace Geyoro

Une journée qui remet les pieds sur terre

L'entraîneur de l'équipe féminine a lui aussi fait le déplacement. Un événement important selon Olivier Échouafni pour partager avec ses enfants, mais aussi pour réaliser certaines choses. "Ces journées montrent aussi aux joueuses que la vie de tous les jours peut être difficile, donc ça fait réfléchir et nous, on leur fait prendre conscience qu'elles ont beaucoup de chance d'être sur un terrain en bonne santé."