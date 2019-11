PSG : les féminines se relancent en battant Reims

Paris, France

Les féminines du PSG font le boulot et s'imposent, ce samedi, face à Reims. Un succès 3 buts à 1 sur la pelouse rémoise, pour la 10e journée de Division 1. Des buts inscrits par Paulina Dudek, Grace Geyoro et Kadidiatou Diani. Les Parisiennes étaient pourtant menées au score, mais les Rouge et Bleu sont revenues en seconde période avec plus d'ambition. Les footballeuses de la capitale relèvent donc la tête après leur défaite face aux ogresses lyonnaises lors de la journée précédente.

Au classement, le Paris Saint-Germain revient à hauteur de Lyon, en tête, mais les Rhodaniennes jouent, ce dimanche, face à Soyaux.