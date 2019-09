PSG : les féminines veulent décrocher la Ligue des Champions

Paris, France

"L'objectif, c'est d'aller au bout." Aminata Diallo ne tremble pas au moment d'annoncer les objectifs du PSG pour cette saison en Ligue des Champions. Les Parisiennes débutent leur campagne européenne, ce jeudi, à Braga au Portugal. Un 16e de finale aller à face aux championnes portugaises qui devrait être à la portée des joueuses d'Olivier Échouafni.

Éviter les erreurs des années passées

"On va essayer de passer les quarts de finale, de passer les demis et d'aller en finale", explique la milieu de terrain du Paris Saint-Germain. "On est au PSG pour jouer ces matchs et sortir du quotidien, on est très excité et on espère faire un bon match", précise Aminata Diallo. Elle garde un souvenir "constructif" de la défaite des Parisiennes l'an dernier avant le dernier carré face à Chelsea. "Je pense qu'il faut apprendre de nos erreurs, ça nous servira de leçon et cette année, on va essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs."

Elles veulent montrer le nouveau visage du PSG

Face à une équipe portugaise "à l'aise techniquement", Aminata Diallo ne part pas gagnante d'avance. "Il faudra les prendre au sérieux", affirme la native de Grenoble. Après deux succès, en autant de rencontres de championnat, les joueuses du PSG ont emmagasiné de la confiance et sont affûtées. "Physiquement, on est prête, on est bien", raconte la milieu. Des Parisiennes qui ont également haussé leur niveau d'exigence. "Quand on doit mettre sept buts, on en met sept, on doit faire à chaque fois des matchs pleins et être très rigoureuses."

Braga - PSG , 16e de finale aller de Ligue des Champions, coup d'envoi à 20h00.