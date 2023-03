PSG : les joueurs reçoivent des leaders du Collectif Ultras Paris avant de partir pour Munich

Après l'entraînement ouvert au public au Parc des Princes le 24 février dernier , c'est un nouveau moment important qui vient d'avoir lieu au PSG entre les joueurs et les supporters.

À deux jours du match capital du Paris-Saint-Germain face au Bayern Munich en huitième de finale de Ligue des Champions (21h, mercredi), Christophe Galtier et ses joueurs ont reçu la visite de leaders du Collectif Ultras Paris. Ce genre de moment entre supporters et joueurs n'était plus arrivé depuis cinq ans au PSG. La dernière fois, c'était en février 2018, au Camp des Loges, quelques jours avant une double confrontation avec l'OM.

Selon nos informations, l'échange a été cordial et très constructif. Tout le groupe qui va partir à Munich a assisté à ce moment. Certains joueurs, dont le capitaine Marquinhos, ont pris la parole. Ils ont écouté puis dialogué avec les représentants du C.U.P. Un collectif et ses membres qui prônent encore et toujours une union sacrée et ont juste demandé aux joueurs d'avoir encore, face à Munich, la mentalité observée lors de la victoire face à Marseille en championnat (3-0).

En début de saison, Christophe Galtier avait expliqué qu'il rencontrerait les supporters du PSG. En toute discrétion, un premier entretien a bien eu lieu, avec le présence de Luis Campos le directeur du football, il y a plus de trois mois. Depuis le lien ne s'est jamais cassé malgré quelques remous suite à la crise de résultats de début 2023.

