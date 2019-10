PSG : les quatre buts parisiens qui ont crucifié Marseille dans les conditions du direct

Le PSG s'est largement et logiquement imposé, ce dimanche face à l'OM. Un classique de haut niveau pour les Rouge et Bleu face à des Marseillais décevant. Revivez les deux doublés d'Icardi et Mbappé dans les conditions du direct.

Paris, France

Pour jouer un match de football, il faut un stade, une pelouse et deux équipes. Le Parc des Princes était au rendez-vous, ce dimanche, pour la réception de Marseille avec une belle ambiance et un tifo magnifique. La pelouse, toujours parfaite de l'enceinte parisienne a bien servi le jeu des Rouge et Bleu très inspirés. En revanche, on recherche toujours l'équipe phocéenne. Le PSG a écrasé l'OM 4 buts à 0 et enchaîne un 20e match sans défaite face à l'ennemi du Sud. Revivez les doublés de Mauro Icardi et Kylian Mbappé dans les conditions du direct (désolé pour le 3e but intervenu en pleine PUB).